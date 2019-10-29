نجمات لبنان يؤيدن الانتفاضة بـ « مكياج العلم »

بيروت(صدى):

تزينت نجمات لبنان وعلى رأسهم الفنانة نادين نسيب نجيم والفنانة داليدا خالد، بالعلم اللبناني ولكن هذه المرة بطريقتهن الخاصة.

ولم تكتفي نجمات لبنان بحمل العلم اللبناني لتأييد انتفاضة الشعب والمطالبة بالحرية، ليعتمدن على « مكياج العلم » لتوصيل أصواتهن إلى الجميع.

ونشرت الفنانة نادين نسيب نجيم على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات « إنستجرام » وهي تتوشح بالعلم اللبناني على رأسها، وترسم صورة العلم على وجهها.

وعلقت على الصورة «لا يمكن للحرية الفكرية ان توجد بدون حرية سياسية و لا يمكن للحرية السياسية ان توجد بدون حرية اقتصادية».

كما نشرت الفنانة داليدا خالد على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها أيضًا وهي تطبق «مكياج العلم»، إذ رسمت علم لبنان على إحدى عينيها.

وعلقت على الصورة « من واجبنا نحط إيدنا بإدين بعض كرمال وطننا، مننتفض، منتحمل ، منعلي الصرخة لنوصل صوتنا » .

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، صباح اليوم الثلاثاء، تقديم استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية إلى الرئيس ميشيل عون، وسط مواصلة انتفاضة الشعب اللبناني في جميع الميادين والشوارع.