لجنة إزالة التعديات بالمجاردة تزيل التعديات والإحداثات بمركز عبس

محمد بن طحيطح(صدى):

بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير بإزالة اي إحداثات او تعديات على الأراضي الحكومية.

وتمشياً مع التعليمات قامت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٣/١ه بلدية محافظة المجاردة ولجنة إزالة التعديات بالمحافظة وبمتابعة وإشراف من محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح بإزالة الإحداثات الواقعة بقرية الحصنة بمركز عبس وقد تم استعادة مايقارب خمسة آلاف متر مربع وقد سلمت الأراضي لبلدية المجاردة لتبتيرها ورفعها مساحياً.