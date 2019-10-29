مستشفى الملك فيصل يوفر وظائف شاغرة
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفّر وظيفة شاغرة لديها، بحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير؛ للعمل في مدينة الرياض.
وأوضح أن الوظائف بالمسميات التالية : « مدير الهندسة الميكانيكية، مدير قسم السلامة الوقائية، كبير أخصائي تصوير الأشعة- تداخلية/ ملون، أخصائي مختبر/ علم الخلايا، كاتب جناح، مشطب داخلي ثان ».
وأشار إلى أن التقديم متاح حاليًا ويستمر حتى تاريخ 28 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .
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