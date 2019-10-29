مستشفى الملك فيصل يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفّر وظيفة شاغرة لديها، بحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير؛ للعمل في مدينة الرياض.

وأوضح أن الوظائف بالمسميات التالية : « مدير الهندسة الميكانيكية، مدير قسم السلامة الوقائية، كبير أخصائي تصوير الأشعة- تداخلية/ ملون، أخصائي مختبر/ علم الخلايا، كاتب جناح، مشطب داخلي ثان ».

وأشار إلى أن التقديم متاح حاليًا ويستمر حتى تاريخ 28 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .