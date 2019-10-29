فيدال لا يشعر بالسعادة في برشلونة ويُغازل كونتي

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه لا يشعر بالسعادة خلال تواجده في صفوف برشلونة.

ويأتي شعور التشيلي بعدم الرضا على خلفية عدم مشاركته كثيرًا مع البرسا.

وقال فيدال، في تصريحات لصحيفة ” El Mercurio “ التشيلية: البارسا لا يلعب جيدًا كما يتوقع الجميع، مثلًا في براغ كانت لعبة معقدة، وفي الليغا كلفنا ذلك أكثر بكثير، والمنافسون ألحقوا الضرر بنا، البارسا هو أفضل فريق في العالم، وعندما تستقبل الهدف تلو الآخر يبدأ الناس في الحديث، ويشعر اللاعبون بأنهم غريبون لأنهم معتادون على الفوز.

وأضاف: أنا لست مسرورًا، ولست سعيدًا، طوال حياتي ألعب أساسيًا، وهذه المرة لا أحصل على ذلك، ولكن أنا هادئ، أحاول عكس الوضع، وكسب مكان أساسي، أعرف أن ذلك سيأتي.

وتابع: أحاول مساعدة الفريق، وعقليتي هي العمل الجاد، وتحليل أخطائي للتحسين، أنا لست راضيًا عن وضعي، لكنها قرارات المدرب.

وعن التقارير التي ربطته بالرحيل إلى إنتر ميلان تحت قيادة كونتي، قال: ”أنطونيو كونتي بفضله أصبحت واحدًا من أفضل اللاعبين، لقد عايشت معه الكثير من اللحظات الجميلة“.

وأضاف : لشيء الأكثر أهمية في كرة القدم هو أن تكون موضع ثقة، إذا كان المدرب مؤمنًا بقدراتك، فسيساعدك هذا على النمو بشكل كبير.