استعانت إيران بها .. خرائط جوجل متورطة في هجوم أرامكو

واشنطن(صدى):

قال سيناتور أمريكي إن إيران استغلت خرائط جوجل؛ لاستهداف منشآت شركة ” أرامكو ” النفطية في بقيق وخريص.

وأضاف جون مانشين، سيناتور ولاية فيرجينيا الغربية، أن الهجمات لم تتم بوشاية من الداخل، بل بمساعدة من خرائط جوجل الواضحة للغاية، قائلًا إن الهجمات يمكن أن تحدد هدفًا صغيرًا.

وأجرى السيناتور “مانشين” جولة في المنشآت المتضررة بعد أسبوعين فقط من الهجوم،وقال إنه عرض شريط فيديو للهجوم الذي أصاب المعامل النفطية. وحينها وجَّه سؤالاً لأحد مسؤولي أرامكو: “ألا تشعر بالقلق حيال التجسس؟ ربما شخص يعمل معك في مصنعك قادر على الحصول على كل هذه المعلومات المعقدة والإحداثيات؟”.. إلا أنه فوجئ برد المسؤول بأنهم غالبًا تلقوا المساعدة من خرائط جوجل؛ فهي دقيقة للغاية؛ وهو ما أثار قلق السيناتور الأمريكي حول سلامة الولايات المتحدة ومنشآتها الحيوية، التي وصفها بأنها سيئة الحماية، ومن السهل التجسس عليها من خلال خرائط جوجل الفوتوغرافية.