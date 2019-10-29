عروس تدخل في نوبة بكاء وهلع قبل زفافها

أميرة خالد(صدى):

دخلت عروس في نوبة فزع وبكاء شديد، قبل حفل زفافها بساعات قليلة، ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج.

وتفاجأ حضور أحد حفلات الزفاف، بإصابة العروس بحالة بكاء عالٍ قبل وصول العريس، وذلك بعدما قالت لها إحدى الحاضرات « ياليت أمك الله يرحمها معنا حاضرة عرسك » .

وفور سماع العروس هذه الجملة، ظلت تصرخ بصوت مرتفع وتقول « ودوني لأمي » ، حتى دخلت في نوبة وتشنجات لم يتمكن أحد من السيطرة عليها، وتم نقلها للمستشفى ودخولها العناية المركزة.