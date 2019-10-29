اصطدام مركبتين على طريق «الميناء باتجاه مكة» يؤدي إلى إعاقة الحركة
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن اصطدام مركبتين على طريق ” الميناء باتجاه مكة ” في محافظة جدة.
وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن الحادث أدى إلى إعاقة الحركة المرورية في الطريق ونتج عنه عددًا من الإصابات.
وباشرت الجهات المختصة الحادث وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7956 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يكفينا شر الحوادث،والفواجع..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7956 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يكفينا شر الحوادث،والفواجع..