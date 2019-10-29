اصطدام مركبتين على طريق «الميناء باتجاه مكة» يؤدي إلى إعاقة الحركة

نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن اصطدام مركبتين على طريق ” الميناء باتجاه مكة ” في محافظة جدة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن الحادث أدى إلى إعاقة الحركة المرورية في الطريق ونتج عنه عددًا من الإصابات.

وباشرت الجهات المختصة الحادث وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.