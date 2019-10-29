  • الثلاثاء 29

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. اصطدام مركبتين على طريق «الميناء باتجاه مكة» يؤدي إلى إعاقة الحركة
  • نشر : منذ 5 ساعات
  • 2٬060
  • 2
  • حوادث

اصطدام مركبتين على طريق «الميناء باتجاه مكة» يؤدي إلى إعاقة الحركة

اصطدام مركبتين على طريق «الميناء باتجاه مكة» يؤدي إلى إعاقة الحركة
نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن اصطدام مركبتين على طريق ” الميناء باتجاه مكة ” في محافظة جدة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن الحادث أدى إلى إعاقة الحركة المرورية في الطريق ونتج عنه عددًا من الإصابات.

وباشرت الجهات المختصة الحادث وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7956 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يكفينا شر الحوادث،والفواجع..

[ عدد التعليقات: 7956 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يكفينا شر الحوادث،والفواجع..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *