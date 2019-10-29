العاهل الأردني: السعوديين عبارة عن طاقات مستمرة تصنع المستحيل

نايف السالم(صدى):

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أن غالبية الشعب السعودي عبارة عن طاقات مستمرة بعزم لتصنع المستحيل.

جاء ذلك خلال كلمته في «مبادرة مستقبل الاستثمار»، حيث قال: «تناقش مبادرة مستقبل الاستثمار فرص المستقبل الواعدة، فالمستقبل يبدأ هنا في هذا المنطقة، إذ يراهن الشباب والعالم بأسره على تلك الطاقات التي لا تملّ ولا تنضب».

والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

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