مباراة أبها تشهد الظهور الأول لـ أحمد موسى بعد تعافيه

نواف السالم(صدى):

قالت تقارير صحفية إن مباراة النصر وأبها المقبلة في الدوري قد تشهد عودة النيجيي أحمد موسى؛ الذي من المنتظر أن ينتظم اليوم في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وأعطى الجهاز الطبي الضوء الأخضر لأحمد موسى للدخول في التدريبات الجماعية اليوم.

كما نشر نادي النصر عبر حسابه في ” سناب شات “ فيديو يوضح التدريبات التأهيلية القوية التي يخوضها اللاعب، استعدادًا للعودة إلى الملاعب.

ويغيب المهاجم النيجيري عن اللعب منذ تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي للركبة خلال مواجهة الفتح في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتحديدًا في الـ30 من أغسطس الماضي.

وتنطلق مباراة نادي النصر مع أبها على ملعب فيصل بن فهد، مساء يوم السبت 2 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة الـ6:50 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:50 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:50 بتوقيت أبوظبي، وينتظر أن تذاع المباراة عبر القناة السعودية الرياضية.