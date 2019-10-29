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بالفيديو.. « العدل » تسهل إجراءات الصم عبر تطبيق « إشارة »

بالفيديو.. « العدل » تسهل إجراءات الصم عبر تطبيق « إشارة »
نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن توفير تطبيق جديدة لفئة الصم وضعاف السمع؛ لإنهاء إجراءاتهم بسهولة في المرافق العدلية كافة.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » ، أن التطبيق يحمل اسم « إشارة » للترجمة الفورية.

ونشرت مقطع فيديو لشرح استخدام التطبيق، معلقة « أعزاءنا من فئة الصم وضعاف السمع تستطيعون إنهاء إجراءاتكم بسهولة في المرافق العدلية كافة والتواصل مع مقدمي الخدمات عبر تطبيق إشارة للترجمة الفورية بمحادثة مرئية مباشرة » .


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