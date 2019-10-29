بلدي الرياض يزكّي العريدي رئيسا ويختار الراجحي نائبًا له

حسين العلي(صدى):

أجرى المجلس البلدي لمدينة الرياض يوم أمس الاثنين 29 صفر 1441 انتخابات داخلية لاختيار الرئيس ونائبه، وأجمع الأعضاء على تزكية الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العريدي رئيسًا للمجلس البلدي للفترة الثالثة التي أقرتها موافقة مجلس الوزراء على تمديد الولاية الثالثة للمجلس، وجرى في الجلسة ذاتها انتخاب نائب الرئيس، وفاز بنتيجة الاقتراع الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ليكون نائباً للرئيس للمدة المقررة.

وقد جرت عملية اختيار نائب رئيس بلدي الرياض بالاقتراع السري المباشر في جلسة المجلس الثانية والستين، حيث ترشح لمنصب نائب الرئيس كل من الأستاذ عبدالعزيز الراجحي والأستاذ أحمد الشمري أعضاء المجلس البلدي.

وحصل الراجحي على 17 صوتا، فيما حصل الشمري على 8 أصوات، واستبعدت ورقة واحدة، وبناء على ذلك رُشح الأستاذ عبدالعزيز الراجحي لشغل منصب نائب رئيس المجلس بناء على حصوله على العدد الأعلى من أصوات الأعضاء.

ويذكر أن مجلس الوزراء وافق على استمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين، بهدف تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين.