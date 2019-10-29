شاهد.. إمارة مكة تُقارن بين مطار جدة قديمًا وحديثًا

نايف السالم(صدى):

قارنت إمارة منطقة مكة المكرمة، بين مطار جدة قديمًا وحديثًا، حيث مراحل بداية الطيران المدني منذ أن وصلت الطائرة المدنية «داكوتا دي سي 3» إلى مطار جدة عام 1945م.

ونشرت إمارة، عددًا من الصور لمطار جدة قديماً حين كان في وسط المدينة، وصور لافتتاح الملك خالد بن عبدالعزيز «رحمه الله» لمطار الملك عبدالعزيز عام 1981م.

كما نشرت صورًا لافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في 25 محرم 1441هـ.