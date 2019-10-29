بعد إقرار النظام الجديد ..طارق الأحمري يوضح مصير موظفي الجامعات

علي القحطاني(صدى):

أوضح المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، مصير منسوبي الجامعات بعد بدء تطبيق نظام الجامعات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء اليوم.

وقال الأحمري : إن استمرار جميع منسوبي الجامعات على أنظمتهم الوظيفية الحالية، مشيرًا إلى أن نظام العقود السنوية في النظام الجديد في الجامعات يشمل من يتم التعاقد معهم من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والفنيين الجدد في الجامعات التي سيطبق عليها النظام في مرحلته الأولى.

ويذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قال في وقت سابق اليوم إن النظام الجديد يحقق نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أسس من التمكين والتميّز والجودة، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق.