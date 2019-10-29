إسدال الستار على قضية وافد قتل زوجته طعنًا أمام أولادهما

خالد الظفيري(صدى):

أسدلت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية المصري الذي قتل زوجته اللبنانية بـ7 طعنات أمام أولاده والتي تعود إلى أغسطس 2017.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا على المتهم ويُدعى هيثم بعدما قتل زوجته طعنًا وتُدعى رحمة كاعين، حيث سدد لها أكثر من 7 طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها بما في ذلك وجهها.

وقال الزوج في التحقيقات، إنه شكّ في زوجته بعدما رأى اثنين ينزلان من سلم البناية وزاد الشك في قلبه عندما صعد ووجد الأولاد عند الجيران.

وأضاف أنه تشاجر مع زوجته وطلب منه القسم على المصحف لكنها لم تفعل، وحضر الأطفال الثلاثة إلى الشقة أثناء الشجار، فيما هددته هي بسكين أحضرته من المطبخ فأسقطها أرضًا ضربًا بالمزهرية ثم سدد لها الطعنات بشكل لاشعوري.