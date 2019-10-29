‹‹أكتوبر الوردي›› تحتضن إبداعات تشكيليات الجبيل

محمد بن طحيطح(صدى):

أقامت جمعية جسفت الجبيل، أمس الإثنين، معرض فني مصاحب لفعالية أكتوبر الوردي، والتي تنظمها إدارة الخدمات الاجتماعية بالجبيل الصناعية، ممثلة بمركز خدمة المجتمع بمركز الصدفة النسائي بدارين، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة جمعية جسفت الجبيل وبرنامج الخدمات الصحية.

واشتمل المعرض على 27 عمل فني لـ 12 فنانة من أعضاء الجمعية، ومن جنسيات مختلفة، تنوعت أعمالهن بين لوحات تشكيلية، وأعمال فنية بالخيوط، وتشكيل الحروف، عبرن خلالها عن دعمهن لمرضى سرطان الثدي، وتوعية الزوار بمخاطره.

وأوضحت مدير جسفت الجبيل نادية العتيبي أن الجمعية تشارك بحسها الإنساني، ودورها المجتمعي، لإثراء المحتوى التوعوي، وتعظيم الأثر الإيجابي للفنان في توظيف فنه لتوعية المجتمع، مبينه بأن البرامج التي تقدمها جسفت الجبيل، تمتلك معايير هادفة لتعزيز قيم المجتمع السامية، ونشر ثقافة الذوق العام والوعي الفني الهادف.

وبيّنت العتيبي أن الفنان بات يمثل ركيزة أساسية في بناء الوعي، وجزء لا يتجزأ من منظومة القيم والذوقيات التي يحتاج لها المجتمع، وتأتي أهمية ما يقدمه من إنتاج فني، في جعله معبّراً عن ثقافته، ومترجماً لأفكاره ومسؤولياته السامية التي يثري بها مختلف المجالات، والتي أهمها تثقيف وتوعية المجتمع.