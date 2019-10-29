إتاحة الجمع بين قرضي شراء وحدة جاهزة وتجديد المساكن

علي القحطاني(صدى):

قالت وزارة الإسكان، إنه يمكن الاستفادة من دعم الترميم لمن اشترى مسكنه حديثا عبر التسجيل في برنامج سكني.

وأضافت الوزارة:نُعينك على تجديد مسكنك بعد شرائه من السوق، اشتر مسكنك في أي حي من أحياء مدينتك، واستفد من دعم الترميم بالتقديم على مبادرة قرض تجديد المساكن، موضحة أنه للتسجيل في المبادرة يتم زيارة الرابط التالي هنــــــا .

تجدر الإشارة إلى أن الإسكان تتيح قرضًا يصل إلى 500 ألف ريال لشراء المسكن إضافة إلى قرض يصل إلى 100 ألف ريال لترميم وتجديد المساكن.