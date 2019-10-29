نصائح هامة لإزالة الشعر من المنطقة الحساسة بدون ألم

أميرة خالد(صدى):

قدم خبراء في التجميل ، أفضل النصائح لتخفيف ألم إزالة الشعر من منطقة البيكيني أو المنطقة الحساسة، حيث يعتبر من الكوابيس التي تراود العديد من الفتيات، خاصة عند استخدام الحلاوة، لأنها الطريقة المثالية لإزالة الشعر لكنها تتسبب في الكثير من الأوجاع.

وقال الخبراء ، قبل أن تبدئي في إزالة الشعر ننصحك سيدتي بالقيام بحمام ساخن لبضع دقائق، لأن ذلك يساعد على فتح مسام الجلد مما يسهل إزالة الشعر بدون أوجاع ، زيمكنك الاستعانة بالكريمات الموضعية التي تساعد على تخدير هذه المنطقة مع تطبيقها قبل نصف ساعة.

لإزالة الشعر بدون ألام يفضل أن تبدئي من الخارج إلى الداخل، ثم منطقة المنتصف، ويفضل كذلك أن تبدئي من المنطقة التي تحتوي على شعر كثيف باتجاه المنطقة الخالية من الشعر.

تجنبي إزالة الشعر قبل الدورة الشهرية أو بعدها مباشرة ، لأن الجسم يكون حساس في هذه الفترة ، واحرصي على ارتداء ملابس قطنية بعد إزالة الشعر، حتى يكون لطيف على البشرة ولاتحدث أي التهابات غير مرغوب فيها.