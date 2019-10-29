مواصفات وأسعار مازدا 6 2020 المجددة بعد أن حصلت على المزيد من الميزات

أميرة خالد(صدى):

حصلت سيارة مازدا السيدان التي تنافس كلاً من ؛ تويوتا كامري ، و هوندا اكورد ، و هيونداي سوناتا ، و كيا اوبتميا ، و فورد فيوجن ، و نيسان التيما ، و شيفروليه ماليبو ، ع+لى المزيد من الميزات منها مفتاح فوب جديد ، وإلى جانب ذلك هناك شارة جديدة حصل عليها هيكل السيارة عند منطقة الصندوق الخلفي .

وتأتي النسخة القياسية من هذه السيارة السيدان مع أضواء LED أمامية وخلفية ومساحات زجاج تعمل لوحدها عند استشعار هطول الأمطار ، وهي تسير على جنوط ألومنيوم قياس 17 إنش ، ومع كاميرا خلفية ومخرجين للعادم .

كما زودت السيارة بـ مجموعة i-Activsense التي توفر العديد من الانظمة المساعد للسائق في القيادة وتتضمن ؛ نظام التحكم في ثبات السيارة ، نظام التحذير من مغادرة المسار ، نظام المحافظة على المسار ، نظام التنبيه من النقطة العمياء ، نظام التحذير من الاصطدام ، نظام الكشف عن المشاة عند قيادة السيارة بسرعات منخفظة على طرق المدينة .

تعتمد نسخ تورينج من هذا الطراز على محرك سعة 2.5 لتر مع تيربوتشارجد يصدر منه قوة 250 حصان (253 حصان أوروبي PS) و 420 نيوتن.متر من عزم الدوران .

سيبدأ سعر مازدا 6 2020 في السوق الأمريكي من 24 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 90 ألف ريال سعودي ، مما يشير إلى زيادة ثمن السيارة بمقدار 200 دولار أمريكي 750 ريال سعودي مقارنة مع موديل 2019 من هذا الطراز .