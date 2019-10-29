« سبر » يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مكتب سبر البيانات للاستشارات الإدارية، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة للجنسين، من خلال برنامج تمهير « للتدريب على رأس العمل » ؛ للعمل في مدينة الرياض.

وأوضح المكتب أن الوظائف المتاحة تحت المسميات والشروط التالية، « محلل مالي » 3 وظائف في الرياض، ونوع التدريب « تمهير » للتدريب على رأس العمل، ويتوافر لمدة 6 أشهر، بمكافأة شهرية مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية وتبلغ 3000 ريال.

وأضاف أن الوظيفة الثانية تتمثل في « محلل أبحاث السوق » 4 وظائف في الرياض، ونوع التدريب ‎«تمهير» للتدريب على رأس العمل، ويتوافر لمدة 6 أشهر، بمكافأة شهرية مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية وتبلغ 3000 ريال.

والوظيفة الثالثة « محلل نظم تقنية المعلومات » ‎وظيفتان في الرياض، ونوع العمل «برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات»، براتب 7000 ريال، وللإطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي من هنــــــا .