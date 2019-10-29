إجراء جديد ضد «كُمسري» القطار في قضية « قتيل التذكرة »

القاهرة(صدى):

أمر رئيس نيابة مركز طنطا بمصر، اليوم الثلاثاء، بحبس مجدي همام، مُحصِّل التذاكر المتهم في حادث قطار الإسكندرية بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وكان محصّل التذاكر قد أجبر شابين على القفز أثناء سير القطار؛ نظرًا لعدم دفعهم ثمن التذكرة، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة الآخر.

واتهمت النيابة، المتهم بالقتل والترويع، وذلك لقيامه بفتح باب القطار وإجبار الشابين على القفز والتخلص من عدم قدرتهم على سداد التذاكر والهرب من تسليمهما إلى الشرطة.

وتسببت الحادثة في مصرع الشاب محمد عيد أسفل عجلات القطار، وإصابة زميله أحمد سمير بكدمات.