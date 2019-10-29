بالفيديو.. تفاصيل إنقاذ سائق حافلة لـ 55 طالبة من خطر التماس كهربائي

تركي السالم(صدى):

أوضح غازي الرفاعي سائق حافلة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل إنقاذه 55 طالبة من خطر التماس كهربائي كاد أن يتسبب في كارثة.

وقال الرفاعي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” سيدتي ” : أنه أثناء مروره من وسط قرية الواصلي تفاجأ بسلك كيبل الضغط العالي المتدلي قد اشتبك بهواية الحافلة، وحدث التماسّ كهربائي لكل الأجزاء الحديدية بالحافلة بسبب سوء الأحوال الجوية برغم من أنه يمر من هذا الطريق منذ فترة طويلة.

وأضاف : وجّهت الطالبات على الفور بعدم لمس أي جزء حديدي في الحافلة، وتمكنت بفضل الله من إخراجهن بسلام .