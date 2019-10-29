بالصور.. حصول سيارة رولز رويس كالينان على بدي كت معدل وجنوط جديدة

لندن(صدى):

نشر أحد المواقع المتخصصة في السيارات ، صور توثق حصول سيارة رولز رويس كالينان على بدي كت معدل وجنوط جديدة .

ومن التعديلات الخارجية التي حصلت عليها سيارة رولز رويس كالينان ذات الهيكل الخارجي الكحلي اللون اللامع ، أنها زودت أفخم سيارة SUV إنتاجية في العالم على جنوط جديدة كبيرة الحجم من شركة Forgiato ، كما زودت الجوهرة كالينان بـ بدي كت خارجي تضمنت زيادة عرض السيارة الفارهة ، ونلاحظ وجود أجزاء جديدة مصنوعة من الكاربون فايبر .

يٌشار أن أول سيارة SUV في أسطول شركة رولز رويس حصلت على تعديلات على أنظمة التعليق ليتم تخفيض ارتفاعها عن الأرض ، لتجعلك تعتقد أنها إحدى سيارات ؛ فانتوم ، أو جوست ، أو رايث .