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بالصور.. حصول سيارة رولز رويس كالينان على بدي كت معدل وجنوط جديدة

بالصور.. حصول سيارة رولز رويس كالينان على بدي كت معدل وجنوط جديدة
لندن(صدى):

نشر أحد المواقع المتخصصة في السيارات ، صور توثق حصول سيارة رولز رويس كالينان على بدي كت معدل وجنوط جديدة .

ومن التعديلات الخارجية التي حصلت عليها سيارة رولز رويس كالينان ذات الهيكل الخارجي الكحلي اللون اللامع ، أنها زودت أفخم سيارة SUV إنتاجية في العالم على جنوط جديدة كبيرة الحجم من شركة Forgiato ، كما زودت الجوهرة كالينان بـ بدي كت خارجي تضمنت زيادة عرض السيارة الفارهة ، ونلاحظ وجود أجزاء جديدة مصنوعة من الكاربون فايبر .

يٌشار أن أول سيارة SUV في أسطول شركة رولز رويس حصلت على تعديلات على أنظمة التعليق ليتم تخفيض ارتفاعها عن الأرض ، لتجعلك تعتقد أنها إحدى سيارات ؛ فانتوم ، أو جوست ، أو رايث .


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