تركي آل الشيخ يرد على مرتزق الجزيرة: «جمال ريان مطلوب في موسم الرياض»
تفاعل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مع تغريدة لمذيع قناة الجزيرة القطرية المرتزق جمال ريان، حيث رد ردًا لاذعًا عليها.
وطالب ريان في تغريدته أن يُعبر متابعيه عن رأيهم في المستشار تركي آل الشيخ، والفعاليات الترفيهية التي يقوم بها في المملكة وتحديدًا موسم الرياض.
وقال تركي آل الشيخ ردًا عليه: «وحشتنا جمال، أخبارك وراى الشبك؟ زهق صح، أنا رأيي في تركي آل الشيخ إنه سيىء ( هل تعتبر سيىء تجريح؟)».
وأضاف: «جمال مطلوب في موسم الرياض، مو معقول كله سعادة، لازم وجه ودر ونكد، بعطيك ميوه وتطب في النافورة وش رأيك؟، وأوعدك ما يكون فيه تجريح من أهل الرياض».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85807 ] نشر منذ 1 ساعة
رغم كرهي لأفعالك ، إلا اني أؤيدك في هذا الرد على المرتزق ..
جواهر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الله خلق وفرق
qlq[ عدد التعليقات: 5934 ] نشر منذ 1 ساعة
…
طقطقة من النوع الفخم
سدد الله خطاك معالي الوزير تركي ال شيخ