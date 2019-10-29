مدير صحة بيشة يقوم بزيارة لمستشفي تثليث العام لتفقد سير العمل

محمد بن طحيطح(صدى):

قام مدير صحة بيشة سعيد جابر القحطاني ويرافقه المساعدالعلاجي والمساعد للصحة العامة والمساعد للشئون الهندسية بصحة بيشة بزيارة لمستشفي تثليث العام لتفقد سير العمل والوقوف علي الخدمات الصحية المقدمة لمراجعو المستشفي.

كما تم المرور علي مشروعي قسم الطواري والعناية المركزة الجديدين والتقي المهندسين المشرفين علي مشروع تطوير بيئة العمل وحثهم علي مضاعفة الجهود وإخراج العمل بجودة عالية وعدم التأخير في تنفيذ الاعمال .كما اطلع علي سير العمل في قسم الطوارئ القديم وشدد علي الكادر الصحي بالعمل علي تقديم كل مأمن شأنة خدمة وراحة المراجعين في إطار المعايير وجودة الرعاية الصحية لتقديم خدمة متميزة تسهم في ارضاء المستفيدين من خدمات مستشفي تثليث العام .