أسباب تشقق اليدين في الشتاء وطرق العناية بها

أميرة خالد(صدى):

تتأثر طبيعة بشرة الأيدي بشكل خاص في فصل الشتاء بسبب البرد الذي يسبب ضيق الأوعية وانخفاض الدورة الدموية في الجسم واليدين ، ومما يزيد الأمر سوءا هو خلو الجزء الخلفي من اليد من أي غدد دهنية تحت الجلد، والتي عادة ما تبقي البشرة طرية.

وفي الأجواء الباردة ينصح خبراء التجميل بوضع المرطب “الكريم” فوق اليدين عدة مرات في اليوم ، بالإضافة إلى أن غسل اليدين يزيل الدهون التي تحتاجها البشرة. كذلك الماء الساخن يعزز ذلك، لذلك ينصح أطباء البشرة بغسل اليدين بزيت دهني وماء فاتر.

وقال الخبراء ، إن العناية ببشرة الوجه من التجاعيد قد لا يكشف العمر الحقيقي للشخص ، لكن اليد كالوجه تظهر فيها التجاعيد بشكل كبير بسبب تعرضها للأشعة فوق البنفسجية الشديدة في الصيف والبرد الشديد في الشتاء. لذلك من يهمل تجاعيد اليد لا يمكنه اخفاء تقدم عمره حتى إن خلا وجهه من التجاعيد.

وينصح خبراء مستحضرات التجميل، بفرك اليدين بقليل من زيت الزيتون بعد الطهي وتنظيف الصحون، كما نقلت صحيفة “فيلهيلمسهافينر تسايتونغ” الألمانية عنهم ، ومن أجل رعاية اليدين بشكل مكثف، من الممكن وضع طبقة كثيفة من الكريم الدهني ومن ثم ارتداء القفازات القطنية وترك الكريم يأخذ مفعوله طيلة الليل.