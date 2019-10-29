بالفيديو.. نجمان يسخران من بثينة الرئيسي وشيماء علي

خالد الظفيري(صدى):

تلقت النجمتين بثينة الرئيسي وشيماء علي، سخرية من النجم الكويتي عبدالله بهمن ومواطنه الفنان حسين المهدي؛ بسبب طريقة ترويجهما لأحد أنواع العطور.

وظهر ” بهمن والمهدي ” في مقطع فيديو، وهما يقلدان بثينة الرئيسي وشيماء علي أثناء ترويجهما لأحد أنواع العطور، معلقين على وصفهم العطر بأنه قادر على إعادة من يشمه إلى الماضي وأيام الدراسة ” بثينة، شيماء شنو السالفة ” .

وظهرت النجمتان في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يروجاث لنوع محدد من أنواع العطور، ليثير سخرية واسعة بين الجمهور، الذي اعتبر أن النجمتين روجا للعطر بطريقتهما الخاصة، متكهنين بأنهما يقومان بذلك مقابل أجر مادي.

واتبعت العديد من النجمات خلال الفترة الماضية، الترويج عن بعض المنتجات مقابل أجر مادي، وهو ما يُزعج المتابعين الذين ينتقدون تحول حساباتهم الشخصية إلى أماكن للترويج فقط.