« جمعية حياة » تنظم برنامجاً لوقاية الطلاب من المخدرات في المدارس

بدر الحارثي(صدى):

نظمت جمعية حياة لرعاية المتعافين من الإدمان بمحافظة المجمعة بالتعاون مع إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، وبرعاية كريمة من أوقاف سليمان أبانمي رحمه الله، برنامجاً تدريبياً للمرشدين الطلابيين في المؤسسات التعليمية بمحافظة المجمعة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، عن كيفية التعامل مع مشكلة تعاطي المواد المخدرة لدى الطلاب.

وقد حضر البرنامج 42 مرشد طلابي، واستمرت لمدة يومان، بواقع دورتين لكل يوم، اشتملت محاورها على ظاهرة تعاطي المواد المخدرات وعوامل الخطورة المؤدية لتعاطيها، والمخدرات والإدمان الآثار والمضاعفات وخطوات النجاح، وطرق توعية الطلاب عن الانحرافات والمخدرات، ودور المرشد الطلابي في اكتشاف حالات التعاطي والتعامل معها.

يأتي هذا البرنامج تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة، وسعياً من الجمعية لوقاية المجتمع وأفراده من أضرار تعاطي المواد المخدره، وحرصاً على تعزيز الشراكات المجتمعية بين الجمعية وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة.