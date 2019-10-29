بالفيديو.. داليا مبارك تكشف معاناتها بعد الولادة :«وزني 50 كيلو»

أميرة خالد(صدى):

كشفت النجمة داليا مبارك، اليوم الثلاثاء، عن معاناتها مع زيادة الوزن بعد ولادة ابنتها الوحيدة “ لي لي سمر “.

وقالت داليا مبارك في تصريحاتها لبرنامج Trending إن وزنها قد زاد منذ ولادة ابنتها، وأنها لا تستطيع العودة لوزنها الطبيعي المعتاد برغم أنها أنقصت وزنها بالفعل بمساعدة زوجها الأمريكي الهيم، إلا أن وزنها قد زاد مجدداً ليصبح 50 كيلو بعد أن كانت 45 كيلو غراماً قبل الحمل.

وأكدت داليا مبارك أن زوجها يحرص على ممارسة الرياضة بانتظام لدرجة أنه يركض بين الشارقة ودبي، وأنها لا تستطيع حتى الركض لميل واحد فقط.