«المسحل» يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي ويبحث تعزيز التعاون

الرياض(صدى):

استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، في مقر الاتحاد بالرياض اليوم ، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وذلك في مستهّل زيارته للرياض لحضور منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي انطلق اليوم في الرياض.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة سُبل تعزيز العلاقة بين الاتحادين السعودي والقاري، ومناقشة عدد من الموضوعات الرياضية المشتركة، وتطوير كرة القدم السعودية، والتأكيد على التنسيق الدائم بين الاتحادين لما يخدم كرة القدم بشكل عام.