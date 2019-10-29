لأول مرة بالمنطقة.. مستشفى عسير المركزي يجري أول عملية نوعية بالمنطقة للتحفيز العصبي للمثانة البولية

محمد بن طحيطح(صدى):

أجرى فريق طبي بمستشفى عسير المركزي عملية نوعية هي الأولى من نوعها بالمنطقة وذلك بإجراء تحفيز عصبي للمثانة البولية.

حيث أجريت العملية من قبل الفريق الطبي بقسم جراحة الكلى والمسالك البولية بقيادة استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية وأعصاب المسالك وجراحة الحوض الترميمية الدكتور محمد ظافر عسيري.

وفي التفاصيل أوضح الدكتور محمد عسيري أن هذه التقنية العلاجية تستخدم في علاج المثانة العصبية، فرط التبول، انحباس التبول، اعتلالات التبول والسلس، الآم الحوض، المثانة والبروستاتا المزمنة، السلس في الجهاز الهضمي .

بدورهم ثمن الفريق الطبي جهود ودعم سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري و المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى .