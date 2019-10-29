أمانة عسير تقيم لقاء الفرص الاستثمارية بأبها و مشروع الواجهة البحرية بالحريضة

محمد بن طحيطح(صدى):

قدمت أمانة منطقة عسير بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها لقاء الفرص الاستثمارية بمدينة أبها ، فيما استعرضت إيرادات أكثر من 16 فرصة استثمارية على مساحة تزيد عن 50 الف متر مربع في منطقة عسير وذلك على مسرح الأمانة.

من جانبه كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي خلال افتتاحية اللقاء عن اعتماد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية لمشروع “سما ابها” و الذي يحتوي على مناطق ترفيهية و سياحية عامة ، ومناطق للاستخدامات المتعددة (ترفيهي وتجاري و سياحي).

كما أشار الحميدي إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية والإقبال الكبير الذي تشهده هذه الفرص من قبل رجال الأعمال في المنطقة وخارجها مؤكداً على الدعم الكبير الذي تجده الأمانة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – امير منطقة عسير –حيث يتابع سموه بشكل شخصي سير العمل في هذه الاستثمارات ، التي ستحقق نقلة نوعية وتنموية لمنطقة عسير ، منوها إلى الجهود التي تبذلها أمانة عسير في استقطاب رؤوس الأموال .

مبينا أن منطقة عسير تعتبر بيئة استثمارية خصبة نظراً للنمو السكاني المتزايد في المنطقة ولكونها قبلة للسائحين من داخل المملكة وخارجها حيث يجد فيها الباحثون عن الأجواء المعتدلة والطبيعة البكر وتميز الجبال والسهول ومقومات الجذب السياحي .

لافتا الى أن هناك العديد من التسهيلات التي التزمت بها الأمانة تجاه المستثمرين في تذليل العقبات أمامهم كتسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتسوية المواقع وإيصال خدمات الكهرباء والمياه وفتح الطرق، مبيناً أن هذه الفرص تأتي ضمن برنامج استثماري متكامل تطرحه الأمانة خلال العام الحالي ، الذي يشمل جملة من الاستثمارات المعززة للخدمات البلدية، وذلك سعياً من الأمانة للتوسع في مشروعاتها وجذب المزيد من المستثمرين للمنطقة خلال الفترة المقبلة، لمواكبة رؤية المملكة 2030 م ، وبرنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020 داعيا المستثمرين إلى التعرف على تفاصيل هذه الفرص عبر بوابة “فرصة الإلكترونية “.

هذا وقد تم خلال اللقاء تقديم عرضاً مرئياً عن أهم الفرص الاستثمارية في منطقة عسير ومنها مشاريع إنشاء وتشغيل وصيانة فندق بمطل جبل ثاه بين أبها وخميس مشيط على إطلالة يزيد ارتفاعها عن ال 60 متر، وأكبر منطقة معارض ومؤتمرات في المنطقة الجنوبية وتشغيل وصيانة مطاعم ومقاهي “قائم “في جبل ذره على مساحة 8161 متر مربع، وكذلك تشغيل وصيانة مطاعم ومقاهي “قائم “في أبو خيال على مساحة 10678 متر مربع وتشطيب وتشغيل وصيانة مطعم ومقاهي ممشى الضباب على مساحة 4800 متر مربع، ومشاريع مدارس أهلية ومجمع تجاري وبوفيهات ومطاعم ومقاهي وفندق 5 نجوم ومجمعات تجارية ومشاريع دعاية وإعلان وتدوير ملابس وحدائق ومكائن للبيع .

الى ذلك قدم رئيس بلدية الساحل علي جلبان عرضاً للفرص الاستثمارية بواجهة عسير البحرية بالحريضة ، حيث تناول بالشرح لأكثر من 28 موقع استثماري بمساحة تزيد عن 500 الف متر مربع في منطقة النرجس والمرجان واللؤلؤة واستهداف هذه المواقع بفرص استثمارية عبارة عن مدينة ملاهي وسينما ومقهى ليالي الحريضة وشاليهات وجلسات عربية والحديقة المضيئة والطيران الرياضي وأكشاك وديوانية العرب ومركز للغوص وخيمة العروض ومقهى المارينا ومطاعم ومخيمات وجلسات شاطئية رملية والعاب مائية ومقطورات متحركة ومدينة ملاهي ومركز للشباب ، موضحاً خلال العرض أن العديد من الشركات الدولية والخليجية للاستثمار تقدمت للعمل في واجهة عسير البحرية، وأختتم اللقاء بالرد على كافة استفسارات رجال وسيدات الأعمال وإيضاح كافة تفاصيل هذه المشاريع الاستثمارية .