  • الثلاثاء 29

    أكتوبر

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  3. طائر يصطدم بزجاج قمرة القيادة أثناء رحلة طيران

طائر يصطدم بزجاج قمرة القيادة أثناء رحلة طيران




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