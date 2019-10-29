46 وظيفة شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، باب التقديم إلى 46 وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين؛ للعمل لدى مستشفى الإيمان العام في مدينة الرياض.

وأوضحت المدينة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عدد من التخصصات.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة تحت مسميات «أخصائي تمريض، أخصائي مختبر، طبيب نائب الطوارئ « للنساء » ، طبيب نائب باطنة عامة، طبيب نائب الباطنة/ قلب، طبيب نائب التخدير، طبيب نائب جراحة المخ والأعصاب، طبيب نائب الأطفال/ حديثي الولادة، طبيب استشاري طب وجراحة العيون « للنساء » ، طبيب استشاري جراحة المسالك البولية » .

وأضافت « طبيب استشاري الجراحة العامة، طبيب استشاري جراحة الأوعية الدموية، طبيب استشاري جراحة العظام، طبيب استشاري جراحة المخ والأعصاب، طبيب استشاري التخدير، طبيب استشاري جراحة التجميل، طبيب استشاري طوارئ، طبيب استشاري الباطنة/ عناية مركزة، موظف الخدمات العامة » .

واستكملت « إداري، موظف تسويق، موظف حاسب آلي، موظف موارد بشرية، موظف محاسبة، أخصائي إداري، أخصائي قانوني، أخصائي أمن، أخصائي ترجمة لغة إنجليزية « للنساء » ، أخصائي نظم معلومات، أخصائي حاسب آلي، أخصائي شبكات، مهندس اتصالات وإلكترونيات » .

وتابعت « أخصائي محلل ومصمم نظم، صيدلي أول، أخصائي أول تمريض «للنساء»، صيدلي، أخصائي إدارة صحية، أخصائي علاج وظيفي « للنساء » ، أخصائي أشعة « للنساء » ، أخصائي معالجة نطق، أخصائي تغذية عامة «للنساء»، أخصائي تغذية علاجية، أخصائي وبائيات، أخصائي علاج تنفسي، أخصائي تعقيم، وأخصائي عمليات » .

كما أشارت المدينة إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــا .