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    أكتوبر

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  3. نزع لوحة سيارته بعد تحطيم محطة التزود بالوقود

نزع لوحة سيارته بعد تحطيم محطة التزود بالوقود




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