سجن استرالي قتل طالبة عربية عقب الاعتداء عليها 36 عاما
قضت المحكمة العليا في مدينة ملبورن، جنوبي اليوم الثلاثاء، بالسجن مدة 36 عاما على استرالي يُدعى كودي هيرمان في الثلاثينيات من عمره، بعد إدانته باغتصاب وقتل فتاة من فلسطينيي 48 قبل أشهر تبلغ من العمر 21 عاماً ، في حادثة هزت الرأي العام في أستراليا.
وسيقضي الرجل المدان في 30 عاما على الأقل وراء القضبان، بعد أن تورط في اغتصاب آية مصاروة، وهي فتاة تبلغ 21 عاما، من مدينة باقة الغربية داخل إسرائيل، في يناير الماضي، قبل أن يقتلها.
وأقر هيرمان بالذنب، وقال إنه ضرب مصاروة بقضيب معدني، واعتدى عليها جنسيا، وأشعل النار في جسدها.
وكانت آية تدرس في، جامعة لا تروب بمدينة ملبورن خلال الأشهر الخمسة التي سبقت الحادث، ضمن برنامج تبادل طلاب مع جامعة شنغهاي الصينية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85806 ] نشر منذ 22 دقيقة
إرهابيون مجرمون ولا شك ..
,, عليهم من الله مايستحقون ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 30032 ] نشر منذ 16 دقيقة
لعنة الله عليه المجرم
هادي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 15 دقيقة
سجن فقط حكم مهزله عشانها عربيه
لو بالسعودية إعدام مافيه كلام