سجن استرالي قتل طالبة عربية عقب الاعتداء عليها 36 عاما

كانبرا(صدى):

قضت المحكمة العليا في مدينة ملبورن، جنوبي اليوم الثلاثاء، بالسجن مدة 36 عاما على استرالي يُدعى كودي هيرمان في الثلاثينيات من عمره، بعد إدانته باغتصاب وقتل فتاة من فلسطينيي 48 قبل أشهر تبلغ من العمر 21 عاماً ، في حادثة هزت الرأي العام في أستراليا.

وسيقضي الرجل المدان في 30 عاما على الأقل وراء القضبان، بعد أن تورط في اغتصاب آية مصاروة، وهي فتاة تبلغ 21 عاما، من مدينة باقة الغربية داخل إسرائيل، في يناير الماضي، قبل أن يقتلها.

وأقر هيرمان بالذنب، وقال إنه ضرب مصاروة بقضيب معدني، واعتدى عليها جنسيا، وأشعل النار في جسدها.

وكانت آية تدرس في، جامعة لا تروب بمدينة ملبورن خلال الأشهر الخمسة التي سبقت الحادث، ضمن برنامج تبادل طلاب مع جامعة شنغهاي الصينية.