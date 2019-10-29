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رجل يقتل زوجته بسبب « الملوخية »

رجل يقتل زوجته بسبب « الملوخية »
القاهرة(صدى):

تسببت الملوخية في قتل رجل لزوجته رميًا بالرصاص في إحدى المحافظات المصرية، إذ أعدت له ملوخية وهو لم يطلبها.

وكشفت الأجهزة الأمنية المصرية تفاصيل هذه الجريمة المروعة، مؤكدة أن الزوج القاتل اعترف بقتل زوجته لأنه طلب منها يوم الحادث تجهيز الغداء وتحضير «بامية»، لكنه فوجئ بها تقوم بإعداد «الملوخية».

وأوضح أنه حدثت مشادة كلامية بين الزوجين بسبب الطعام، وانتهت بإطلاق الزوج الرصاص عليها بسبب الخلاف على وجبة الغداء، ثم حاول الانتحار قبل أن يتم القبض عليه.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30032 ] نشر منذ 36 دقيقة

ما هو صاحي ابو باميه و ملوخيه

[ عدد التعليقات: 6108 ] نشر منذ 28 دقيقة

دا اصلا ماعندة عقل

[ عدد التعليقات: 3974 ] نشر منذ 26 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 85806 ] نشر منذ 25 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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