بالفيديو.. «آل سويلم» يوجه رسالة جديدة لجماهير النصر

ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس النصر السابق سعود آل سويلم، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى جماهير الفريق، حول مسابقة دوري المحترفين.

وقال رئيس النصر السابق، عبر فيديو تم بثه على موقع سناب شات : “ اقول لجماهير النصر، ثقوا في الإدارة وعقبال لقب بطولة الدوري “.

وأضاف: “ أنا داعم مع النادي، ولكن الإدارة الحالية فيها الخير والبركة ولن أعود ”.

وكان النصر قد فاز على الهلال بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.