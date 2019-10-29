تخلصي من تساقط وتقصف الشعر بصفار البيض

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء التجميل ، إن قناع صفار البيض على الشعر له العديد من الفوائد الصحية الهامة لصحة فروة الرأس وبُصيلة الشعر، وكشفوا عن بعض الأدلة العلمية التي تدعم فوائد صفار البيض للشعر واستخدامه كقناع للشعر.

وأضاف الخبراء ، يحتوي صفار البيض على عنصر الكبريت التي تصل نسبته 164.5 ملليجرام لكل 100 جرام من صفار البيض، ما يجعله محفزًا لفروة الرأس وتعزيز نمو الشعر الجديد، رغم هذا لم تظهر العديد من الأدلة العلمية التي تثبت أن صفار البيض له دور في الحد من تساقط الشعر.

كما يحتوي صفار البيض على البروتين، الذي يساعد على تغذية وتقوية الشعر، كما يحتوي كل 100 جرام من صفار البيض على 26.54 جرام من الدهون التي تساعد على نعومة الشعر، بالإضافة إلى دهون الليسيثين الموجودة في صفار البيض والمستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل، لذا ينصح خبراء الطب البديل باستخدام صفار البيض للشعر لترطيب الشعر وعلاج الشعر التالف.

أوضح الكثير من الباحثين أن صفار البيض يحتوي على فيتامين A, E اللذان يقاومان المشكلات التي يتعرض لها الشعر ويساعدا على إصلاح الشعر التالف ونمو شعر صحي، طبقًا لموقع «health line».

ويقترح خبراء التجميل وضع قناع صفار البيض بالطريقة التالية؛ للحصول على فوائد صفار البيض للشعر وتقليل الرائحة: مزج من 2 إلى 3 بيضات كاملة مع 2 :3 قطرات من عصير الليمون ، وضرب الخليط جيدًا حتى يصبح ممتزج ، ثم تطبيق الخليط على الشعر مع تغطية الشعر لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف البيض على الشعر ، وشطف الشعر بالماء البارد وتجنب الماء الدافئ ، لأنه يعمل على تكتل البيض في الشعر وصعوبة غسله.