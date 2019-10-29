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شاهد.. الرجل الطائر يحلق أمام منتدى دافوس الصحراء

شاهد.. الرجل الطائر يحلق أمام منتدى دافوس الصحراء
موسكو(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة تحليق الرجل الطائر “ ريتشارد براوننج ” أمام مقر منتدى مستقبل الاستثمار ” دافوس الصحراء ” والذي انطلق صباح اليوم الثلاثاء.

وظهر الرجل الطائر في الفيديو وهو يحاول الطيران والتحليق أمام الحضور مستخدماً البدلة النفاثة.

ونشر مراسل قناة روسيا اليوم ، مقطعاً لتجربة الطيران على حسابه على تويتر.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 85807 ] نشر منذ 3 ساعات

كم مية مليون دولار اخذ على هاالطيره الرجل الطائر ………..!!؟

.. هل هذا تحت اسم الترفيه او اسم الترحيب ام تحت اسم الغرور والتبذير …!!!!!!!!!؟

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