شاهد.. الرجل الطائر يحلق أمام منتدى دافوس الصحراء
وثق مقطع فيديو لحظة تحليق الرجل الطائر “ ريتشارد براوننج ” أمام مقر منتدى مستقبل الاستثمار ” دافوس الصحراء ” والذي انطلق صباح اليوم الثلاثاء.
وظهر الرجل الطائر في الفيديو وهو يحاول الطيران والتحليق أمام الحضور مستخدماً البدلة النفاثة.
ونشر مراسل قناة روسيا اليوم ، مقطعاً لتجربة الطيران على حسابه على تويتر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85807 ] نشر منذ 3 ساعات
كم مية مليون دولار اخذ على هاالطيره الرجل الطائر ………..!!؟
.. هل هذا تحت اسم الترفيه او اسم الترحيب ام تحت اسم الغرور والتبذير …!!!!!!!!!؟