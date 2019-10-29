شاهد.. الرجل الطائر يحلق أمام منتدى دافوس الصحراء

موسكو(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة تحليق الرجل الطائر “ ريتشارد براوننج ” أمام مقر منتدى مستقبل الاستثمار ” دافوس الصحراء ” والذي انطلق صباح اليوم الثلاثاء.

وظهر الرجل الطائر في الفيديو وهو يحاول الطيران والتحليق أمام الحضور مستخدماً البدلة النفاثة.

ونشر مراسل قناة روسيا اليوم ، مقطعاً لتجربة الطيران على حسابه على تويتر.