استمرار الأمطار الرعدية على المنطقة الشمالية غدا

الرياض(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وتوقعت تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق شرق ووسط وشمال المملكة.