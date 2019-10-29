شاب يتعرض للسرقة بعد خروجه لقضاء حاجته في منطقة رملية

أبو ظبي(صدى):

أقدمت عصابة في دولة الإمارات على سرقة مقيمًا آسيوي الجنسية مستغلة خروجه من مركبته لقضاء حاجته في منطقة رملية.

وكان بحوزة المقيم مبلغ ضخم الريال يقدر بـ3 ملايين درهم حين هاجمته العصابة التي تتكون من 4 أشخاص ورشوا وجهه بمادة حارقة، وسرقوا حقيبة نقود كان يخفيها أسفل المقعد الخلفي.

ووجد رجال الأمن المجني عليه، الذي كان بصحة جيدة، حيث ذكر أنه ركن مركبته في منطقة رملية موازية للشارع العام لقضاء حاجته، وعند عودته، وبمجرد ركوبه السيارة، وقبل أن يهم بإغلاق الباب فوجئ بشخصين يمسكان الباب ويرشان مادة على عينيه يعتقد أنها الفلفل الحارق، ثم سرقا حقيبة نقود كان يخفيها أسفل المقعد الخلفي، وفرا من المكان.

وتم ضبط متهمين من العصابة بعد عمليات تحرٍ مكثفة، حيث اعترفا بالسرقة بمشاركة متهمَين آخرين (هاربين)، كما أقرا بأنهما سلما حصتيهما لمتهم خامس يقيم في الحي الصيني بالمدينة العالمية.

وأكد المتهم الخامس حوزته لجزء من الأموال المسروقة، بعد أن أخبره المتهمان بأنهما سرقا المجني عليه بمشاركة آخرين، وأنهما يعتزمان مغادرة الدولة، على أن يرسل لهما النقود لاحقًا مقابل حصة من المبلغ.