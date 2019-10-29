بالفيديو.. احتفالات بين المتظاهرين بعد استقالة سعد الحريري

بيروت(صدى):

شهد الشارع اللبناني، احتفالات من قبل المتظاهرين بعدما وضع سعد الحريري استقالته في تصرّف رئيس الجمهورية ميشيل عون.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، تنفيذًا لأبرز مطالب المحتجين اللبنانيين.

وتضمنت مطالبات المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو أسبوعين، أن يتم تشغيل حكومة مصغرة وحل البرلمان.