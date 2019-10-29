بالفيديو.. احتفالات بين المتظاهرين بعد استقالة سعد الحريري
شهد الشارع اللبناني، احتفالات من قبل المتظاهرين بعدما وضع سعد الحريري استقالته في تصرّف رئيس الجمهورية ميشيل عون.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، تنفيذًا لأبرز مطالب المحتجين اللبنانيين.
وتضمنت مطالبات المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو أسبوعين، أن يتم تشغيل حكومة مصغرة وحل البرلمان.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 30032 ] نشر منذ 3 ساعات
لكن ممكن اوي رفض الاستقاله من قبل الرئيس عون
لان عون وابو زميره لا يفضلون الاستقاله لانها لا تصب في مصلحتهم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6109 ] نشر منذ 3 ساعات
فعلا ابو عمار المهم ان يستقبل الرئيس الماروني عميل حزب الشيطان و باقي الوزراء الموالين لحزب الشيطان و حزب الأمل
abdul[ عدد التعليقات: 1866 ] نشر منذ 1 ساعة
ياخسارة ! لو الاستقالته تمت من الرياض لكان لها طعم مميز ولسَهُل علَي ابن الحريري اي يطير الي جزر سيشل واللحاق بالفاشينستا تبع الكلاسين هناك.