بر جدة تطلق مرحلة التحول الرقمي .. واجتماعات للاستثمار والاستدامة

نايف السالم(صدى):

في ظل حرصها على تطوير برامجها الصحية والتعليمية والاجتماعية التي يستفيد منها الأيتام والأسر المحتاجة داخل المحافظة تسعى جمعية البر بجدة لتحويل جميع خدماتها الورقية إلى رقمية وذلك من خلال الأجهزة الذاتية التي سوف يتم تدشينها قريبا.

وأفاد مدير عام جمعية البر بجدة الأستاذ محيي الدين حكمي إلى أن لجنة الاستثمار بالجمعية تطرقت خلال الاجتماع إلى ضرورة زيادة عدد منظومة الخدمات الذاتية وذلك لرغبتها بتسهيل مهمة المستفيدين والمتبرعين ، حيث ستقوم الجمعية بتدشينها خلال الفترة المقبلة ، وستوزع وفق الكثافة السكانية للمستفيدين من خدمات الجمعية ليتحقق الهدف الأسمى وهو الاستفادة من الخدمات بكل يسر وأمان.

ونفى حكمي أن تنجح الخطط المستقبلية لأي جهة خيرية في حال إهمال الجانب التطوعي مشيراً إلى أن الجمعية فتحت أبوابها للمتطوعين مواكبة لرؤية المملكة 2030 ، فيما ذكر أنه جرى مؤخراً خلال اجتماع اللجنة التاسع عشر والذي عقد بمقر الإدارة العامة برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار بالجمعية الأستاذ ياسر صالح بن محفوظ التطرق لعدة أجندة تطويرية تخدم الجانب الرقمي أهمها استثمار الأوقاف التي تمتلكها ( البر ) لإيجاد الاستدامة المالية لها وكذلك دراسة بند الاستثمارات في الأسهم.