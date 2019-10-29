سعد الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية

بيروت(صدى):

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، تنفيذًا لأبرز مطالب المحتجين اللبنانيين.

وقال الحريري في كلمته إلى الشعب اللبناني، إن الاستقالة جاءت استجابة إلى مطالب الشعب، مشيرًا إلى أنه سيتجه إلى قصر بعبدا الرئاسي من أجل تقديم الاستقالة إلى الرئيس، ميشال عون.

وأضاف: «منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور. وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية».

وبدأت الاحتجاجات تجتاح لبنان قبل نحو أسبوعين؛ اعتراضًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتدهورة، وكانت إقالة الحريري من أبرز المطالب.