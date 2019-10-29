برنامج التأهيل والإحلال يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتح برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، باب التقديم إلى عدة وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين؛ للعمل لدى شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء، ساتكو، وشركة ابتكار للتقنية في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضح البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف متاحة للجنسين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، تحت مسميات «مهندس معماري» عدد وظيفتين للرجال، و«مأمور مشتريات» للرجال، و«موظف مشتريات» عدد وظيفتين للرجال، و«فني الدعم الفني» عدد 6 وظائف للجنسين.

كما أشار برنامج التأهيل والإحلال، إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــا .