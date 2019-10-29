ميسي يقود التانجو أمام البرازيل على استاد جامعة الملك سعود

ماجد محمد(صدى):

تستعد المملكة لاستقبال بعثتي الأرجنتين والبرازيل، حيث سيتواجه المنتخبين وديًا على إستاد جامعة الملك سعود في السعودية، خلال فترة التوقف الدولي القادمة، يوم الجمعة 15 نوفمبر القادم.

ويترأس ميسي بعثة منتخب بلاده؛ بعد أن قضى حظرًا لمدة ثلاثة أشهر عن المشاركة مع المنتخب، بعد اتهامه لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بالفساد خلال بطولة كوبا أمريكا.

وستكون المباريات الودية آخر فرصة للمدرب ليونيل سكالوني لاختبار تشكيلته قبل تصفيات منطقة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022، والتي تبدأ في مارس.