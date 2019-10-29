باريس سان جيرمان يعلن موقفه من إيكاردي

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، قرارها حول ضم الأرجنتيني مارو إيكاردي، مقررة شراء عقد اللاعب بشكل دائم، بعد تألقه اللافت خلال هذا الموسم على المستوى المحلي والأوروبي.

وتمكن « إيكاردي » من خطف أنظار الأندية بعد أهدافه التي حققها خلال بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، ليحظة بإشادة مضاعفة من مدربه توماس توخيل.

وانضم اللاعب من إنتر ميلان الإيطالي إلى بطل فرنسا بنظام الإعارة، لمدة موسم واحد فقط، مع خيار الشراء في صيف 2020 مقابل ما يقرب من 70 مليون يورو.