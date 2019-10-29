توفر تدريب منتهي بالتوظيف بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن بدء تدريب منتهي بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز لبرنامج الدبلوم وذلك للدراسة بأحد فروعه بالدمام والخفجي .

واشترط المعهد في المتقدمين للتسجيل ، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة في المسار العلمي بنسبة لا تقل عن 70% ، و أن يكون المتقدم حاصل على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات العامة.

ويجب أن لا يكون المتقدم قد حصل على دعم سابق من صندوق تنمية الموارد البشرية ، أن لا يتجاوز عمر المتقدم 26 سنة ، أن يكون المتقدم لائقا طبيا ، ألا تزيد كتلة الجسم عن 38 ، ألا يكون لدى المتقدم أي مخالفة مرورية من جدول المخالفات المرورية رقم (6) و رقم (7) من نظام المرور

وأشار المعهد أن من المميزات الخاصة بالمتقدمين : تأمين طبي ، سكن داخلي مؤثث ووسائل نقل ، التسجيل في التأمينات الاجتماعية ، مكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال ، و دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

للتسجيل يرجى زيارة الرابط اضغط هنا

ينتهي التسجيل الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء 9 / 3 / 1441 هـ الموافق 6 / 11 / 2019 م .