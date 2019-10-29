توفر تدريب منتهي بالتوظيف بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول
أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن بدء تدريب منتهي بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز لبرنامج الدبلوم وذلك للدراسة بأحد فروعه بالدمام والخفجي .
واشترط المعهد في المتقدمين للتسجيل ، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة في المسار العلمي بنسبة لا تقل عن 70% ، و أن يكون المتقدم حاصل على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات العامة.
ويجب أن لا يكون المتقدم قد حصل على دعم سابق من صندوق تنمية الموارد البشرية ، أن لا يتجاوز عمر المتقدم 26 سنة ، أن يكون المتقدم لائقا طبيا ، ألا تزيد كتلة الجسم عن 38 ، ألا يكون لدى المتقدم أي مخالفة مرورية من جدول المخالفات المرورية رقم (6) و رقم (7) من نظام المرور
وأشار المعهد أن من المميزات الخاصة بالمتقدمين : تأمين طبي ، سكن داخلي مؤثث ووسائل نقل ، التسجيل في التأمينات الاجتماعية ، مكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال ، و دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
للتسجيل يرجى زيارة الرابط اضغط هنا
ينتهي التسجيل الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء 9 / 3 / 1441 هـ الموافق 6 / 11 / 2019 م .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 30032 ] نشر منذ 3 ساعات
ايش علاقة المخالفات المروري بقبول الشباب الباحثين عن العمل والتدريب