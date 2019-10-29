تحسين الهضم وفقدان الوزن.. فوائد مهمة لتناول مشروب « ماء الليمون »

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التغذية ، إن تناول ماء الليمون له فوائد عديدة بالنسبة لصحة الإنسان، خاصة عند تناوله قبل الإفطار .

. تحسين الهضم: يساعد الحمض في الليمون بشكل خاص على تكملة أحماض المعدة، التي تنخفض مع التقدم في السن، بما يؤدي إلى تحسين عملية الهضم.

. ترطيب الجسم : لا يشرب الكثيرون الماء بكمية كافية، وتعد المداومة على عادة شرب ماء الليمون يوميا وسيلة جيدة لترطيب الجسم.

. فقد الوزن الزائد : يؤدي تناول ماء الليمون 20 يوما على الأقل في الشهر إلى التخلص من دهون البطن وتقليل قياس الخصر.

. فيتامين C: إن عصر نصف ليمونة في الماء وتناولها صباحا عقب الاستيقاظ من النوم يمنح الجسم 6 سعرات حرارية فقط بالإضافة إلى أكثر من سدس الحصة اليومية التي يحتاج إليها الجسم من فيتامين C اللازم للحماية من تلف الخلايا بل إصلاح التالف منها.

. الوقاية من حصى الكلى : يساعد ماء الليمون على الوقاية من نقص في السترات البولية (شكل من حامض الستريك). والأهم من ذلك، فإن زيادة استهلاك السوائل يساعد على منع الجفاف، الذي يعد سبب شائع لحصى الكلى.