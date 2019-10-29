تحذير للفتيات.. البكتيريا «آكلة اللحوم» تنتقل للجسم عن طريق مراكز التجميل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

دعا خبراء تجميل النساء والفتيات لأخذ الحيطة والحذر من الأمراض التى قد تنتقل إليهن من صالونات ومراكز التجميل، بسبب عدم قيامهم بالإجراءات التعقيمية المستمرة.

وأشار الخبراء إلى احتمالات دائمة في صالونات ومراكز التجميل لانتقال أى عدوى أو بكتيريا، من بينها التهاب اللفافة الناخر، وهي بكتيريا تأكل اللحم وتتطلب عناية طبية فورية، وقد تصيب النساء بعد زيارة صالون التجميل؛ لإجراء عملية تجميل للأظافر.

ولفت الخبراء إلى أعراض بكتيريا “آكلة اللحوم” فهي تشبه أعراض الإنفلونزا، ثم تورمات ووخز في الإبهام، يتطور التورم ليسير إلى الكوع مع خفقان ثم تخدر، يستدعي النقل الفوري دون تأخير لغرفة الطوارئ، وقد يتطلب الأمر إلى جراحات متعددة لمجرد وقف التطور قبل السير في طريق العلاج.